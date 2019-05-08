شكرا لقرائتكم خبر عن الوية العمالقة تصدر بيانا عاجلا لمايحدث في الحديدة.. هل اعلن الحوثي الحرب؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الناطق الرسمي بإسم قوات ألوية العمالقة مأمون المهجمي تصعيد المليشيات الحوثية من عملياتها العسكرية مصحوبة بعمليات هجومية على مواقع العمالقة ومنازل المواطنين في أكثر من منطقة جنوبي محافظة الحديدة.

وكشف المهجمي في بيان له ـ تابعه محرر "يمن الغد": أنه في الساعات الأولى من ليلة أمس ومع بداية دخول شهر رمضان المبارك قامت الميلشيا الحوثية بالتصعيد العسكري المصحوب بعمليات هجومية محور حيس جنوب شرق الحديدة ، حيث قامت الميلشيا الحوثية بعملية هجوم واسعة مصحوباً بقصف عنيف بقذائف مدفعية الهاون ومدفعية الهاوزر وبقذائف آر بي جي ، واستهدفت منازل المواطنين وتسبب ذلك القصف والإستهداف بإصابة امرأه بجروح خطيرة وتضرر عدد من المساكن .

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وأوضح ناطق العمالقة عن قيام الميلشيات الحوثية يوم أمس بالهجوم على مواقع العمالقة في الجبلية من الجهة الشمالية والجهة الشرقية وقال ان المليشيات استخدمت كافة أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة والقصف بمدفعية الدبابة مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين .

واكد المهجمي في بيانه انكسار وتراجع مليشيا الحوثية عقب محاولتها التقدم نحو المواقع العسكرية التي تتمركز فيها ألوية العمالقة إلا أن قوات العمالقة أجبرتها على التراجع بعد معارك شرسة معها قتل على اثرها العشرات من مسلحي مليشيات الحوثي الإرهابية .

يأتي هذا فيما تواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها المستمرة في الحديدة من قصف مواقع العمالقة ومنازل المواطنين تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك ،والذي ادى الى تهجير العديد من السكان من منازلهم, كما تقوم المليشيا بحشد المزيد من المقاتلين والتعزيزات العسكرية على أكثر من محور بمحافظة الحديدة , يأتي ذلك بعد رفض المليشيا الالتزام بالهدنة الانسانية الاممية وتعنتها تجاه مبادرات السلام الدولية ممثلة بأتفاق ستوكهولم .