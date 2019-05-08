شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديد إيراني بعرقلة الملاحة الدولية عبر أذرعها.. تصعيد خطير للحوثيين قرب باب المندب (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على تهديد الملاحة الدولية، تنفيذاً لأجندة ريرانية.

وقال موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" ان الحوثيون اقدموا على إجراء تجارب حية للألغام البحرية في محافظة الحديدة غربي البلاد، في مسعى جديد منها لتهديد طرق الملاحة الدولية واستهداف مصالح الدولة التي تعبر في الممر الدولي تنفيذا للتهديدات الايرانية الاخيرة.

ونقل عن مصادر مطلعة كشفت عن قيام القياديين في ميلشيا الحوثي الانقلابية محمد علي الحوثي، وأبو علي الحاكم، بإجراء تجارب حية لألغام بحرية خطيرة في موانئ محافظة الحديدة”.

وذكرت المصادر” أنهما وجها في إبريل الماضي، خبراء يعتقد انهم تابعين لحزب الله اللبناني، بتفجير 3 ألغام بحرية في ميناء رأس عيسى النفطي شمالي المحافظة”.

وأضافت المصادر” أن المليشيا أجرت تجربة مماثلة في منطقة عرج الساحلية على البحر الاحمر”.

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وتواصل ميلشيا الحوثي الانقلابية زراعة وتفخيخ الأراضي والمناطق المكتظة بالمدنيين والسكان في مختلف مناطق البلاد، متسببة باستشهاد المئات من المدنيين العزل.

وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميلشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي.

وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الامر الذي ادى الى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.