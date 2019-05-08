شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام من وزارة المالية بخصوص صرف مرتبات الموظفيين والعاملين في اهم المؤسسات الاكاديمية بصنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة المالية اليوم الاربعاء، بدء صرف مرتبات الأكاديميين وموظفي الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزير المالية سالم بن بريك، "إن الوزارة بدأت صرف 50 بالمائة من مرتبات الأكاديميين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية، عبر مصرف الكريمي".



وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، بشأن تحمل الحكومة الشرعية مسؤوليتها تجاه كل اليمنيين، رغم استمرار ميليشيا الحوثي بنهب الإيرادات ورفض توريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت وزارة المالية صرفت، مؤخراً، مرتبات نحو 33 ألف موظف في قطاع الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى مرتبات موظفي الدولة في محافظة الحديدة والبالغ عددهم 31 ألف موظف.