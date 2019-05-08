شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سعودي رفيع يحسم الجدل ويكشف عن مصير الحرب في اليمن وحقيقة التقارب بين "الرياض" و"الدوحة"( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال صدقة يحيى فاضل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السعودي، إن أزمة السعودية والإمارات والبحرين مع قطر تتجه إلى الحل وإنهاء الأزمة".

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية أنه "قد يكون هذا من باب التمني ولكن هناك بعض المؤشرات التي توحي بأن الأزمة في طريقها للحل وبالشكل الذي يرضي كافة الأطراف".

وحول الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ضد "الحوثيين"، وهل هناك مؤشرات قريبة للحل، قال فاضل: "نتمنى أن تنتهي الحرب في اليمن الآن وليس غدا، لكن المؤشرات على الأرض توضح أن هذه الحرب ستطول وهذا أمر مؤسف ولكنها حقيقة".