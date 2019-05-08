شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تقر قوائم التجهيزات لوثيقة مشروع تأهيل 10 معاهد فنية وتقنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقرت اليوم الأربعاء لجنة المناقصات للوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، بالعاصمة المؤقتة عدن ، قوائم التجهيزات اللازمة والكميات المحددة لتنفيذ مشروع تجهيز عدد 10 معاهد فنية وتقنية على مستوى محافظات الجمهورية.
وناقشت اللجنة التي ترأسها وزير التعليم الفني والتدريب المهني رئيس لجنة المناقصات الدكتور عبدالرزاق الاشول ، الاتفاق على الترتيبات اللازمة للوثيقة الخاصة بالشركات المخصصة في عملية التوريدات لتنفيذ مشروع التجهيز والتأهيل خلال فترة محددة .
واشاد الاشول في الاجتماع ، بعمل اللجنة الفنية التي اعدت الوثيقة ، والتي تضمنت توفير الخدمات الأساسية للمعاهد الفنية والتقنية المساهمة في تطوير العملية التعليمية على مستوى المحافظات اليمنية ضمن البرنامج الوزاري التطويري لعام 2019 .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تقر قوائم التجهيزات لوثيقة مشروع تأهيل 10 معاهد فنية وتقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.