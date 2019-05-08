شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يحكم سيطرته على مواقع الحوثيين في ‘‘الضالع’’ صباح اليوم والعمالقة تصدر الإعلان (رقم 1) وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش اليمني ، اليوم الأربعاء، استعادة مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين، في محافظة الضالع وسط اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة التابعة للجيش، أن “تعزيزات من الألوية الرابع والخامس والثاني عشر عمالقة مع العتاد العسكري خاضت بعد وصولها إلى منطقة تورصة في مديرية الأزارق (جنوب غربي الضالع)، معارك عنيفة مع المليشيات.

Advertisements



وأضاف أن “القوات تمكنت خلال المعارك من استعادة السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات المطلة على قرية الرباط”.

وأشار إلى “أن مشاركة العمالقة في معارك الضالع، تأتي في إطار عمليات المساندة التي تقوم بها قوات الحزام الأمني والمقاومة في عدة جبهات على حدود المحافظة”.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الجيش مقتل 35 وإصابة 15 من الحوثيين بإحباط هجوم شنته على مناطق حمرات وتبة الوعل وأسفل نقيل الشيم شمال مديرية قعطبة.