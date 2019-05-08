شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسؤول حكومي في عدن بصعقة كهربائية (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تسببت الكهرباء في مدينة عدن، بوفاة مسؤول يعمل في الجانب الحكومي. توفى صباح اليوم الأربعاء، مدير السكن الجامعي بمدينة الشعب بعدن إثر صعق كهربائي.
وقال مصدر مقرب من مدير السكن الجامعي، أن الاستاذ علي حسين دافق الجرادي، توفى نتيجة صعقة كهربائية صباح اليوم. واكد المصدر انهم حاولوا اسعافه الى مستشفى قريب إلا أنه كان قد لفظ انفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.
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