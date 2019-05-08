شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجنوبية تأسر 6 ضباط و30 جندياً من اللواء 183 التابع لقوات اليمن الشمالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت القوات الجنوبية تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في المعارك المعارك الجارية بحدود محافظة اب الشمالية حتى العام 90. واكدت مصادر اعلامية بالقوات الجنوبية انها تمكنت من أسر ستة ضباط و30 جندي من افراد اللواء 128 التابع لقوات اليمن الشمالية . واشارت ان من بين الاسرى العقيد حمود ناجي الوشلي قايد أحد كتائب اللواء 128، في جبهة العباري حجر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجنوبية تأسر 6 ضباط و30 جندياً من اللواء 183 التابع لقوات اليمن الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.