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السعودية تتعهد للبرلمان بمعالجة قضية المغتربين

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عدن - ياسمين التهامي - تعهد ولي العهد السعودي الامير اليوم الثلاثاء ، بحل قضية المغتربين اليمنيين.

والتقى وفد من البرلمان اليمني، مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، اليوم، وناقشا الأوضاع في اليمن وخاصة قضية المغتربين اليمنيين في المملكة.

وقال البرلماني اليمني محمد الحزمي، أن لقاء البرلمانيين اليمنيين بولي العهد السعودي، تمحور حول الاوضاع اليمنية وخاصة قضية المغتربين.

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واشار الحزمي في منشور اطلع عليه مأرب برس على صفحته في فيسبوك ، إلى أن رئيس البرلمان، سلطان البركاني، القى كلمة تضمنت مناشدة باسم كل مواطن يمني لخادم الحرمين الشريفين باستثناء اليمنيين من الاجراءات الاخيرة الخاصة بالعمالة الأجنبية.

وأضاف “في نهاية الكلمة تم تسليم رسالة باسم مجلس النواب لولي العهد ومن خلاله للملك سلمان بهذا الخصوص”.

وبحسب الحزمي، فإن ولي العهد السعودي وعد البرلمانيين اليمنيين بمعالجة قضية المغتربين، وقال “سنعمل على ما يرضيكم ويسركم”.

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