شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..فتاة يمنية تعمل في سلاح الجو الأمريكي تحقق نجاحا كبيرا (صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت الفتاة اليمنية كابتن لطيفة القيسي نجاحا كبيرا في قيادة الطيران العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية.



وبعد نجاح الكابتن القيسي الحاصلة على الجنسية الامريكية ، في سلاح الجو الأمريكي، انتقلت إلى الطيران الامريكي المدني وحققت نجاح آخر .

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وكانت إلى وقت قريب، الكابتن لطيفة القيسي، التي تنحدر من مديرية مريس بمحافظة الضالع تعمل كابتن طيار في سرب الصقر الأسود للجيش الأمريكي .

وتعد القيسي رابع إمرأة يمنية، حققن نجاحا مشهودا في قيادة الطائرات ، وأستطعن ان ينجحن في هذه المهنة المحفوفة بالمتعة والمخاطر في آن واحد.