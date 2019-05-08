شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سرقة حقيقية للمبعوث الدولي في صنعاء والذي استطاع اخفاءها في طائرته الخاصة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم مدير مكتب قناة العربية، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بسرقة أثار اليمن.

وأشار الإعلامي حمود منصر، على صفحته بالفيسبوك أن غريفيث يزعم السعي لإحلال السلام، لكنه يسرق تاريخ أمة عمرها خمسة الاف سنة.

وتتعرض اثار اليمن لنهب وسرقة من قبل عصابات منظمة زادت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة.