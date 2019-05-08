شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ضابط في الحرس الرئاسي..ينشر اول صورة بعد تعرضهم للخيانة بالضالع من قبل عيدروس الزبيدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ضابط في الحرس الرئاسي ضمن قوة ذهبت للدفاع عن الضالع بعد هجمات الحوثي مقطع فيديو تابعه هناعدن يتحدث فيه عن تعرضهم للغدر والخيانة من عصابة مسلحة ضمن قوات تتبع عيدروس الزبيدي.

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