شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة سعودية .. لمحاكمة نائب الرئيس الجمهورية ووزير الدفاع والإصلاح بتهمة الخيانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الخبير السياسي السعودي عبدالله غانم ، مساء يوم الثلاثاء ، التحالف العربي لدعم الشرعية ، إلى تقديم نائب الرئيس علي محسن الاحمر ووزير الدفاع محمد علي المقدشي وقادة حزب الإصلاح للمحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة.

واعتبر غانم في حديث له بقناة "الشرعية" ، أن الخونة هم أولئك الذين سلموا المناطق المحررة في الشمال للحوثي وإيران ـ حد قوله ـ بعد تحريرها وسلموهم كذلك الأسلحة التي دعمهم بها التحالف العربي.

وعبر غانم عن الامتنان والتقدير والإجلال لقوات الجنوب ومقاومته التي تقاتل الحوثي داخل الأراضي الشمالية فيما الإصلاح والأحمر والمقدشي خانوا التحالف وسلموا للحوثي كل شي.

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وأكد الخبير السعودي ، أنهم كانوا يتحرجون من الإشادة بالجنوب لعدم إثارة الحساسية بين أبناء اليمن ، ولكن اليوم يجب أن تقال الحقيقة فالجنوبيون هم من يقاتلون الحوثي فيما التخاذل والخيانات هي شمالية.

وأضاف "علينا أن نسمي الأمور بمسمياتها ونحن نحيي المقاومة الجنوبية وقياداتها التي تسطر أروع الملاحم البطولية".

وأثارت الانتصارات التي حققتها قوات جماعة الحوثيين ، خلال الأيام الماضية ، وتقدمها في عدة مناطق في جنوب اليمن لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة سنوات ونصف ، جدلاً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي.

واتهم نشطاء ومراقبون محليون أطراف وقوى رئيسية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالتواطؤ مع الحوثيين.