شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الأمم المتحدة تصدر بيان هام حول الحديدة "النص" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت الامم المتحدة أنها "تسابق الزمن" من أجل إنقاذ مخزون المواد الغذائية في مدينة الحديدة قبل تعفنه.
وذكرت في بيان لها أن فرقا فنيا تابعا للأمم المتحدة تمكن الأحد من الوصول إلى مطاحن البحرالأحمر شرقي الحديدة، كجزء من الجود الأولة لإنقاذ مخزون بلغ 51 ألف طن من دق?ق القمح المخزن هناك، يكفي لإطعام نحو 4 ملايين شخص لمدة شهر.
وأضاف أنه لم يتمكن الوصول إلى المطاحن خلال الأشهر الثمانة الماضية بسبب القتال العن?ف بين أطراف النزاع بالمنطقة.
وتقع المطاحن في الجهة الشرقية للحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة أكثر من مرة، من أن عدم الوصول إلى هذه المطاحن، قد يؤدي إلى تعفن المخزون الكبير.
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