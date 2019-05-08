شكرا لقرائتكم خبر عن هادي والملك سلمان وولي عهده وحتى عبد الملك الحوثي وكل ابناء اليمن شمالا وجنوبا غير مصدقين صدور هذا الاعلان الرسمي من الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الوقت الذي تعصف فيه المشاكل التي لا حصر لها باليمنيين فلا رواتب ولا كهرباء ولا ماء ولا غاز ولا اي شيء من متطلبات الحياة الضرورية ، هاهو وزير في الشرعية يفكر بمشروع عظيم سيخرج اليمنيين من كل هذه الازمات.

ان الاعلان الرسمي من قبل هذا الوزير هو مسخرة واستهتار بعقول الناس ويعكس ان الوزراء لا عمل لهم غير استلام الرواتب وهو ما يجعل الملك سلمان وولي عهده يشعرون بأن هذه الحكومة كارثة على التحالف وعلى اليمنيين انفسهم .

فقد أعلن وزير وزير الثقافة مروان دماج، الثلاثاء 7 مايو/أيار، عن خطة حكومية لإعادة تأهيل وفتح دور السينما في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وتفقد الوزير، الثلاثاء، ”سينما اروى“ بمدينة كريتر و”سينما ريجل“ في خور مكسر واطلع على حاجتيهما لإعادة التأهيل.

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واكد ”دماج“ ان ”الوزارة ستباشر عقب إجازة عيد الفطر بإعادة تأهيل المرافق والمراكز الثقافية“، بحسب وكالة ”سبأ“.

وأوضح ان ”الوزارة اعتمدت خطة إعادة تأهيل دور الثقافة بمدينة عدن ضمن خطة الحكومة للعام 2019م للقيام بدورها الفكري والتنويري“.

رافقه خلال الزيارة وكيل الوزارة بدر الصلاحي، والمدير التنفيذي لصندوق التراث وليد مهدي، ومدير مكتب الثقافة بعدن محمد حسين.