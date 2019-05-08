شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار عنيف يهز مخزن أسلحة تابع للميليشيات بالدريهمي ويقتل العشرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعهم فجر الأربعاء، إثر انفجار ضخم هز مدينة الدريهمي الواقعة في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأوضح متحدث عمليات الساحل الغربي، وضاح الدبيش، أن غرفة عمليات التحالف تلقت بلاغاً من وحدات القوات المشتركة المرابطة في الدريهمي بشأن انفجارات عنيفة ومتتالية هزت مستودعاً سرياً لتخزين الأسلحة في الأحياء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وطبقاً للبيان، فإن الاستطلاع الجوي للتحالف وثق سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف الانقلاب الحوثي ورصد 15 عنصراً نقلتهم المليشيا على متن دراجات نارية من مكان انفجار مستودع الأسلحة والمتفجرات.

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وأبدى الدبيش قلقله الشديد من تضرر عشرات الأسر ؛ حيث أعاق الحوثيون عملية إجلائهم من قبل التحالف العربي واستخدمتهم دروعاً بشرية، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب المتصاعدة امتدت في عدد من المنازل المجاورة لموقع الانفجار.

ولفت إلى أن الانفجار ضرب مستودعاً لتخزين رؤوس الصواريخ والأسلحة والذخائر، وكان مخصصاً لإمداد مقاتليها؛ حيث تتخذ مليشيا الحوثي مدينة الدريهمي معامل لتصنيع وتركيب الألغام والعبوات الناسفة المطورة بواسطة خبراء نظام طهران.

وقبل أسابيع هز انفجار مماثل الأجزاء الخاضعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي في مدينة الدريهمي، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف الانقلابيين على وقع حرمان 40 أسرة من الإمدادات والنزوح بهدف استخدامها دروعاً بشرية.

كما حرمت مليشيا الحوثي سكان الدريهمي من قافلة إغاثية سيرها الهلال الأحمر الإماراتي، لما تبقى من المدنيين العالقين في المنطقة، وهددت السكان الذين سيخرجون لاستلام مساعدات