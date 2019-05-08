شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة وغنائم كبيرة وتدمير آليات عسكرية وجثث متناثرة.. شاهد صور مباشرة من قلب المعركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وحدة الإقتحامات تمكنت من تحرير واستعادة تبة ‎وعل المطلة على مناطق ‎حمر وقردح و ‎قعطبة،وتدمير آلية للمليشيات في قرية الهديلة بحمر وقتل أكثر من 12 مسلحا للمليشيات في تحرير التباب التي كان قد تسلل إليها.

بالإضافة إلى اغتنام طقم يحمل عيار 14،5 من قبل ابطال اللواء الرابع احتياط بالجيش اثر عملية التفاف ناجحة نفذوها على مواقع للعدو شمال غرب قعطبة

المصدر ‏ركن التوجيه المعنوي في اللواء الرابع إحتياط النقيب نصر الرزاقي.

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اشتباكات عنيفة بين الأبطال وألمليشيات في مريس والطيران يحلق هاذة الأثناء في سماء شمال المحافظة.