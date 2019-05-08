تعيين هذا القيادي في الحراك الجنوبي بمنصب في الحكومة الشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - عينت الحكومة الشرعية اليمنية قياديا في الحراك الجنوبي بمنصب حكومي .

ومنذ العام 2015 باتت قيادات من الحراك الجنوبي تٌعين في مناصب حكومية . واصدر نائب رئيس مجلس الوزراء احمد الميسري قرارا قضى بموجبه بتعيين القيادي بجاش الاغبري مستشارا له كوزير للداخلية. وبجاش الاغبري معتقل سابق لدى نظام صالح وقيادي في الحراك الجنوبي. مدير اعلام مضاربة لحج يبعث برقيةتهنئيةللعميد الاغبري بمناسبة تعيينه مستشارا لوزيرالداخلية وبعث مدير ادارة الاعلام بمديرية المضاربةوراس العارة محافظةلحج Advertisements أ.ابراهيم العطري برقية تهنئة لعميد الاسرى الجنوبيين الشيخ المناضل بجاش علي محمد الاغبري بمناسبة تعيينه مستشارا لوزير الداخلية جاء فيها: والدي المناضل عميد الاسرى الجنوبيين الشيخ بجاش علي محمد الاغبري اسعدني كثيرا قرار تكليفكم مستشارا لوزير الداخلية الامر الذي انتم اهلا له وكلي ثقة في شوركم الحكيم في قيادة البلد نحو الغد المشرق تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في مهامكم العملية ونبارك لكم شهر رمضان المبارك كل عام وانتم بخير ولدكم ابراهيم العطري مدير ادارة الاعلام بمديرية المضاربةوراس العارة محافظةلحج

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