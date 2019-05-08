شكرا لقرائتكم خبر عن في ضربة جديدة وموجعة الحوثيين ...البنك المركزي ينقل نظام التحويلات الخارجية لـ"كاك بنك" رسميا إلى عدن والمليشيات تهدد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكن البنك المركزي اليمني من مقره بعدن، من نقل سويفت -نظام التحويلات المصرفية الخارجية- لبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" المملوك للدولة، الأسبوع الماضي، إلى مقر البنك في عدن؛ ما أثار ميليشيا الحوثي التي هددت بالرد وبطرق فعّالة ومزعجة، وفقاً لبيان نشرته مساء السبت.
وقال مصدر في البنك المركزي بعدن، إن عملية سحب صلاحيات وبيانات سويفت "كاك بنك" من المركز الرئيس بصنعاء استمر 6 أشهر، حتى تمكن البنك في عدن من السيطرة على كافة صلاحيات الحوالات والتعاملات الخارجية، وإغلاقها عن مركز صنعاء بشكل كامل.
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