شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزا لكل الاعراف السياسية وفي سابقة خطيرة... مسؤول اماراتي بارز يهدد وزير الداخلية احمد الميسري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن مستشار سابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد،اليوم الثلاثاء 7 مايو 2019 م هجوماً عنيفاً على نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية/ أحمد الميسري.آآ

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وهدد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، بالرد القاسي على التصريحات الأخيرة للمهندس/ أحمد الميسري، التي هاجم فيها أساليب التحالف العربي بالمحافظات المحررة، وقال إن التحالف كان ينبغي أن يتوسع شمالاً لتحرير المناطق التي ترزح تحت وطأة الانقلاب، لكنه توسّع شرقاً في إشارة منه لتواجد قوات السعودية في محافظة المهرة.آآ

وقال الأكاديمي الإماراتي- في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: "هناك حدود للصبر".آآ

ووصف المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، وزير الداخلية أحمد الميسري، بالجاحد والناكر للجميل ويسعى لإضعاف التحالف وهو الذي يعيش في حمايته.آآ

حديث عبد الخالق عبد الله، جاء عقب النقد الشديد- الذي وجهه وزير الداخلية/ أحمد الميسري للتحالف العربي- في إداراته للمناطق المحررة باليمن، ودعوته لإعادة النظر في العلاقة بين التحالف والشرعية باليمن.آآ

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وتابع الأكاديمي الإماراتي، مهاجماً الميسري "ربما الأفضل له أن يعيش الذل في كنف جماعة الحوثي الانقلابية.آآ

وفي السياق قالت مصادر حكومية رفيعة إن الإمارات مازالت تمارس ضغوطها لإخراج الميسري من عدن أو إقالته من منصبه.آآ

ونقلت صحيفة"أخبار اليوم" عن المصادر قولها إلى أن الإمارات تدفع بنائب وزير الداخلية اللواء الركن/ علي ناصر لخشع لإحلاله مكان الوزير الميسري.آآ

وتشير تصريحات وتحركات اللواء لخشع، إلى علاقته الجيدة بالإمارات كما أنه ظل فيها مدافعاً عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات في مدينة عدن ومحافظات الجنوب