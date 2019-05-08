شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ للمشاط بخصوص صلاة التراويح ...والسبب السلفيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه رئيس مجلس الانقلابيين بصنعاء مهدي المشاط، بعدم اعتراض أي مسجد ترفع فيه صلاة التراويح عبر مكبر الصوت ” ما دام الذي يتلى هو كتاب الله عز وجل والدعاء”، نافيا بذلك ما تداولته وسائل إعلام تابعة لـ”التحالف” تقول أن صنعاء تحظر على مساجدها إقامة صلاة التروايح حسب مراقبون.

وقال القيادي في حزب الرشاد السلفي محمد طاهر أنعم، أن المشاط أكد له وللحاضرين في مجلس جمعه به، أنه أصدر توجيهات قبل شهر رمضان، بعدم اعتراض أي مسجد ترفع فيه صلاة التراويح “ما دام الذي يتلى هو كتاب الله عز وجل والدعاء”، مشيرا أن تصريح المشاط جاء ردا على طرح محمد أنعم حول قيام بعض الشباب في وزارة الأوقاف بمنع مكبرات الصوت في صلوات التراويح.

الجدير بالذكر ان جماعة الحوثي تمنع فتح مكبرات الصوت حالياً في صلاة التراويح