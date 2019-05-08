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قيادات حوثية تجرى تجارب خطيرة فى ميناء الحديدة

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عدن - ياسمين التهامي - أفاد موقع "نافذة اليمن" صباح الأربعاء، بقيام قيادات تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية بإجراء تجارب حية لألغام بحرية خطرة الثلاثاء في موانئ محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت عن مصادر مطلعة، أن القياديين في ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران محمد علي الحوثي، وأبو علي الحاكم، وجها في إبريل الماضي، خبراء تابعين لما يسمى بحزب الله اللبناني، بتفجير 3 ألغام بحرية في ميناء رأس عيسى النفطي شمال المحافظة.

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وأوضحت المصادر، أن المليشيا أجرت تجربة مماثلة في منطقة عرج.

وتواصل ميلشيا الحوثي الانقلابية زراعة وتفخيخ الأراضي والمناطق المكتظة بالمدنيين والسكان في مختلف مناطق البلاد، متسببة باستشهاد المئات من المدنيين العزل.

وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميلشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي، فضلا عن تضرر نتيجة تلك الألغام وتوقف حركة الصيد في العديد من المناطق، آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد بشكل رئيسي.

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