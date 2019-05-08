شكرا لقرائتكم خبر عن ”هاني بن بريك“ ينتقم لـ “قطر“ ويغضب السعوديين ويهاجم الداعيه عائض القرني بعد حديثه عن تآمر الدوحة على الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الشيخ هاني بن بريك، تسطيح جرائم أدعياء الصحوة.

وكتب بن بريك، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “من الخطأ تسطيح جرائم أدعياء الصحوة وجعل كلمة ( أنا أعتذر ) كافية، ومن ثم نعيد تصديرهم للمجتمع مرة أخرى كمؤتمنين على الدين وتوجيه المجتمع والناشئة خاصة”. وتابع: “إن الجريمة راح ضحيتها ألوف، ثكل أمهات ورمل نساء ويتم أطفال وكفرت شعوب وحكومات وشحنت مجتمعات”، مضيفا: ” لسنا محجرين التوبة ولكن هناك ضوابط”.

وهاجم عدد من رواد التواصل هاني بن بريك واصفين اياه انه لافرق بينك وبين عائض القرني كلاكما افسدتم اجيال.

وكان القرني قد هاجم قطر وقال إنها حاولت استمالته ضد الملك سلمان وولي عهده لكن رفض، وذهب للدولة السعودية.. ما دفع بناشطين سعوديين على لاتهام بن بريك بالدفاع عن قطر.