شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد اللهجة من قائد كتيبة حزم 5 بلحج لهؤلاء الأشخاص "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد قائد كتيبة حزم 5 دروع بمحافظة لحج القائد فواز القاسمي "أبو سيف " بفتح ملفات فساد تعيشها معظم مكاتب محافظة لحج .

جاء ذلك خلال لقاء للجنة الرقابية التي أشهرها المجلس الانتقالي يوم أمس الأول وحضرها عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمقاومة الجنوبية بمحافظة لحج ..

حيث قال القائد القاسمي " بأن قوات المقاومة الجنوبية سوف تنفذ نتائج التقارير التى تدين أي جهة ولازلت تجمع الملفات ونرصد الخروقات بطرق سرية سنكشف عنها بالوقت المناسب ، وملاحقة متهمين يمارسون الفساد على تضحيات ودماء وشهداء المحافظة ..

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مهددا بالقول " فمثلما طهرت تلك القوات لحج من عصابات الإرهاب لن تتساهل مع عصابات النهب والفساد وننتظر اول تقارير الجهات المعنية الرقابية التابعة للانتقالي لكشفها وكل الشرفاء والوطنيين الذين ينفذون ملاحقة تلك الآفات السيئة التي تنخر تضحياتنا وتلاشي تلك الإنجازات وسوف ترون ذلك قريبا ...

واستغرب القائد القاسمي بعد كل تلك التضحيات نجد عمليات فساد في معظم المكاتب بالمحافظات الجنوبية وهناك تقارير في الجهاز المركزي المعطل وندعو إلى تفعيل الدور الرقابي وعلى قوات المقاومة الجنوبية المسلحة أن تتبنى تنفيذ نتائج التقارير الموثقة على أن تكون عبره للجميع ...

كما خاطب قيادة الانتقالي الى الدخول في عمق هذه القضايا وضرب بيد من حديد كل من يتورط بمثل هذه القضايا التى كرسها المحتل نظام عفاش الهالك ونحن سنكون العصا لذلك وسنضرب بقوة وبدون هوادة كل من ثبت بممارسة ذاك حفاظا على التضحيات التي قدمت في سبيل تحرير الوطن