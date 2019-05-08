شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل التراجع والدولار والسعودي يصعدان اليوم الى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني:

أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 524 ريالًا الريال السعودي بـ 138 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 138.5 ريالًا Advertisements أسعار البيع: الدولار الأمريكي 530 ريالًا الريال السعودي بـ 139 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 141.5 ريالًا

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