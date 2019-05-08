شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أول قرار جمهوري بحق وزير الداخلية أحمد الميسري بعد هجومه العلني على السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مساء اليوم لموقع هنا عدن الاخباري عن تعديلات وزارية خلال الايام القادمة ومن اهم التعديلات تعيين احمد بن احمدالميسري رئيساً للوزراء ومعين عبدالملك سفيراً لليمن في تركيا ومن بين الوزارات التي سيطالها التعديلات

وزارة حقوق الانسان باقالة الوزير عسكر وتعيين الوزيرة السابقة حورية مشهور وكذلك وزارة الصحة والإدارة المحلية والشباب والرياضة . ودشن ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية تطالب الرئيس بتعيين الميسري رئيساً للوزراء عقب حديثة امس الاول وصراحته للراي العام عن عبث الامارات وخروجها من مسار عاصفة الحزم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أول قرار جمهوري بحق وزير الداخلية أحمد الميسري بعد هجومه العلني على السعودية والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.