شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة ال حميقان .. استشهد فوجدوا في جيبه ورقة ابكت كل من شاهدها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة لاحد الشهداء تحمل الكثير من الالم لبطل ترك اولاده لا يجدون قوت يومهم ليلتحق بالمقاومة بمحافظة البيضاء.
وتظهر الصورة شهيد من ابطال مقاومة ال حميقان استشهد وفي حوزته ورقة تحتوي على مصاريف وطلبات اسرته لشهر رمضان والذي بدء ولم يتمكن من شراءها لهم , ولن يتمكن حتى من العودة اليهم .
وتشهد محافظة البيضاء مقاومة شرسة للتمدد الحوثي حيث دارت يوم امس معارك ضارية أسفرت عن مصرع وجرح ما لا يقل عن 40 مسلحا حوثيا، واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة بينها معدلات وقذائف وكلاشنكوفات , وذلك بعد صد هجوم لمليشيا الحوثي على منطقة الجبح مديرية الزاهر آل حميقان.
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