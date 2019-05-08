شكرا لقرائتكم خبر عن "هــام"بلا احزاب ولا مقرات ...التحالف يختار قيادة جديدة في مدينة تعز .. ماذا حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت أحزاب التحالف السياسي لإسناد الشرعية بتعز اجتماعاً لها، أمس الاثنين، لتسمية الرئاسة الدورية السابعة للتحالف السياسي، وذلك بعد تعليق التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عضويته في التحالف.

واختار الاجتماع 3 أحزاب لا وجود لها في الشارع بتعز ولا تملك حتى مقراً حزبياً، بل إن قيادات هذه الأحزاب المفرخة من قبل الإصلاح هي قيادات إصلاحية صغيرة.

وعقد الاجتماع بمقر المؤتمر الشعبي العام، وأعلنت أحزاب التحالف السياسي اختيار الرئاسة الدورية للتحالف للدورة السابعة برئاسة فريد سعيد علي حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، ومختار الرميمة رابطة اليمن الاتحادي ناطقاً رسمياً، وأمين المشولي حزب العدالة والبناء مقرراً.

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وقالت مصادر حزبية، إن رئيس التحالف فريد سعيد ليس لديه حزب حقيقي في الميدان ولا أعضاء ولا حتى مقر للحزب في تعز.

كما أن رابطة اليمن الاتحادية كانت ممثلة بالتحالف باسم سلفيي اللقاء الموسع الدي كان بين المؤتمر والسلفيين بتعز ولا علاقة لهم بالتحالف الوطني الذي أعلن في سيئون، حسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن أمين المشولي رئيس حزب العدالة والبناء كان المسؤول الإعلامي للإصلاح بالمشاولة ويمثل حزباً بلا حضور حزبي أو سياسي.

وقالت المصادر إن الإصلاح يهدف من تفريخ أحزاب بلا قواعد جماهيرية وإدماجها في التحالف لزيادة عدد مناصري توجهاته، وهذا ما ظهر جلياً في الاجتماع الذي خصص لاستهداف التنظيم الناصري.