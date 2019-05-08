شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير صالح يصدم التحالف ويفضح الجنرال الأحمر ويكشف عن أخطر فساد لأول مرة "تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في اطار الفساد والمخططات التآمرية الغارق فيه تنظيم الاخوان المسلمين في اليمن "حزب الإصلاح" بإسناد ودعم قطري تركي يستهدف الجبهات وإفشال التحالف العربي تتكشف كل يوم ملفات جديدة للجنرال الأحمر وحزب الإصلاح وهنا يسرد السكرتير الصحفي للرئيس الراحل علي عبدالله صالح جزء من فساد الاخوان والتلاعب بالرتب العسكرية والأسماء الوهمية ونهب الدعم وافشال الجبهات..

"يمن الغد" يعيد نشر نص مقال الزميل نبيل الصوفي الذي جاء تحت عنوان " الرتبة والمرتب.. فساد إخوان علي محسن":

أفرغ الإخوان ثورة 2011 من مضمونها، بتحويلها طريقاً للرتبة والراتب.

وهذه هي أسوأ مساوئ انضمام "حامي الثورة" للثوار، هو ملتزم بهذه الطريقة، فالفرقة الأولى مدرع كلها مجرد كشوفٍ لغير العسكريين.

أغلب قيادات الإخوان، عسكر.. نقيب وملازم وعقيد وعميد.. ولم يحضروا معسكراً يوماً.

كانت مشاركة الإخوان في حرب 94 واحدة من المبررات لإدخال أسماء آلاف منهم برتب وراتب في الجيش.

قبلها كانت حربهم في المناطق الوسطى، لذات الهدف..

وبعد أزمة 97 التي خرج بسببها الإصلاح من التحالف مع المؤتمر، أنتج علي محسن فكرة تسوية إضافية بين الطرفين، أيضاً فوق ظهر الجيش، وجمع الإخوان كشوفاً للمئات منهم، وزعوهم على كشوفِ المعسكرات.

كنت واحداً من الذين طلبوا اسمي، تماماً كما حدث في الوظيفة المدنية، وهناك رموز للخطاب الإعلامي الناقد للفساد العفاشي، شاركت بملفاتها في هذا التوظيف، وكنت أيضاً من الذين طُلب منهم كدلالة على التقدير طبعاً، تقديم ملفي، وكنت أسألهم: فين باتوظف؟ يقولون لي: مافيش وظيفة، بس مرتب وأنت بالبيت!

هم ليسوا وحدهم في هذا، هذه عادة يمنية أصيلة، للأسف، ترى المال العام حلالاً.. ترى القانون ضيق أفق..

هذه هي نفسها الرؤية التي عبثت بالجيش اليمني كله.. ثم بالدولة كلها.. ثم اليوم بما بقي من بلاد وسلطة، وبأهم ذراع أنفق عليه التحالف لمحاربة الحوثي واستعادة الدولة، وهو الجيش الوطني.

يرى الإخوان، وعلي محسن تحديداً، الجيش مجرد وسيلة لمكافحة الفقر، ليس للحرب.

طيب من سيقاتل عن هذا الجيش؟

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سيوزعون الأموال وخلاص، لن يحتاجوا حرباً.. وهكذا فعلوا بعد 2011، كان علي محسن يهدي سيارات هايلوكس جديدة بما عليها من أموال..

اشترى علي محسن الدولة بالفساد، فانهارت الدولة.. ولم يستطع استيعاب أن الثورة لا تعود ثورة بهذه الطريقة، فانهارت من بين يديه الثورة.. وضاع كل شيء على اليمن واليمنيين، سقطت الدولة، وفشلت الثورة، ولم يبقَ لليمنيين من حماية.

ولا يزال الرجل على عهده ووعده، كل شيء عنده بالأموال. قال لي الزعيم بعد انشقاق علي محسن في 2011 "أخي علي يحسب كل شي زلط، قد معه قرشين يشتي يشتري بهم الدولة ويرجع يشل الخسارة من ظهرها".

وكان تلخيصاً مكثفاً وصافياً لتفكير اللواء، هذه طبيعته، هو لا يرى الأمر فساداً، هو يراه إرثاً اجتماعياً عادياً..

ولا يمكن هنا تبرئة الإخوة في التحالف وبخاصة المملكة العربية السعودية التي تنفق الملايين ضمن دورة الفساد هذه، بوعي وبدون وعي.

ذات المنهج، في القطاع المدني، وهذا يثير السؤال الأهم: لماذا، إذاً، لا تكتفون بتوزيع المرتبات من القاع المدني.. لماذا لا تبقون الجيش نقياً للحرب، لن يقدم المقاتل روحه ضمن نظام يعرف أنه نظام للفساد والمحسوبية؟

دعوا الانتماء للجيش يبقى انتماءً نزيهاً يفتخر به الجندي وهو ذاهب للموت في سبيله، وهو يرتدي بدلته.. وهو يعيش له ومعه.

لا تمنحوا الرتبة مجاملة.. والإعالة كثر الله خيركم لاهتمامكم بها، لكن ليس فوق ظهر الجيش.

لا تمنحوا الرتبة مجاملة..

والإعالة كثر الله خيركم لاهتمامكم بها، لكن ليس فوق ظهر الجيش.

الإعلاميون، ادعموهم كإعلام سياسي يتبعكم، سيصبحون أكثر فاعلية وقوة.. وسيبقى جيشكم جيشاً قتالياً..

جربوا النزاهة.. وإلا فين عاد تشتوا تهزموا؟

قد تاريخكم كله هزائم.. وتقرؤون الآية: {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ}، وتستمرون في الطريق؟

ولا تقولوا لي عفاش ونظامه والحرس والفرقة، انتم جزء منه كله، وماكان فسادا منكم فمن عفاش فساد مثله..

ايش بتهرجوا حتى القدر.. على أرحم الراحمين؟