شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لنجم " برشلونه على اكبر انتكاسة للعملاق الكتالوني وتأهل ليفربول " برومنتادا " تاريخية مذلة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، اعتذارا لجماهير الفريق، بعد الخسارة برباعية نظيفة ضد ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والإقصاء من البطولة بريمونتادا تاريخية.

وقال بوسكيتس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لقد كان ليفربول أفضل منا، ودخلوا المباراة منذ البداية، وكلفنا ذلك الكثير من الضغط خاصًة في بداية الشوطين، وحين يسجلون يضغطون أيضًا وهو أمر صعب للغاية، وأعتقد أننا حصلنا على فرص للتسجيل، ولكن لم نتمكن".

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وأضاف: "أعتذر للجماهير بعد تكرار سيناريو روما مرة أخرى، فمن الصعب جدًا أن نسقط هكذا بعد النتيجة الجيدة في مباراة الذهاب".

وبسؤاله عن السبب في الهزيمة، أجاب: "الأمر يتعلق بالدخول في المباراة فلم نتمكن من ذلك، وحين يضغط عليك الخصم كثيرًا، ولا تستفيد من الفرص التي تحصل عليها يكون الأمر صعبًا، وإذا سجلنا هدفا لتغير كل شيء، وكان لدينا فرص، ومن الصعب الآن الحديث أو توبيخ أي أحد".

واختتم: "الهدف الرابع؟ لقد كان خطأ من الجميع، ولاعبو ليفربول كانوا أكثر ذكاءً منا".