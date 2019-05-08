شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تفاجئ الجميع .. وتكشف عن مصدر السلاح الذي يقاتل به الحوثيين . ولمن تم تسليمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء 7 مايو/أيار، اتهامات واشنطن والدول الحليفة لها لطهران بدعم الحوثيين عسكريا ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال ظريف: "أنصار الله يقاتلون بأسلحة سلمتها السعودية إلى اليمن في عهد (الرئيس اليمني السابق) علي عبد الله صالح".

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وأضاف أن الولايات المتحدة تتهم إيران بدعم الحوثيين عسكريا "للتستر على حضورها في المنطقة وعلى الأعمال التي قامت بها وقد تعتبر جرائم حرب".

وأكد أن الدعم الإيراني للجماعة محض سياسي، معتبرا أن "الحل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في اليمن هو خلق الظروف، التي تمكن جميع الأحزاب اليمنية من تشكيل حكومة وطنية وشاملة دون تدخل خارجي"​​​.

ويشهد اليمن، منذ العام 2014، نزاعا مسلحا بين حكومة هادي وجماعة الحوثي الانقلابية التي تمكنت من بسط سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من مناطق البلاد.