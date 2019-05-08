شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. الحوثي يعترف بمصرع احد قياداته وتعزيزات كبيرة للمليشيات تمر فجر اليوم من نقيل الخشبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعترفت #مليشيات_الحوثي الإرهابية بمصرع احد ابرز قياداتها الميدانية في جبهات شمال الضالع.

وأعلنت المليشيات رسميا مصرع القيادي "خلدون السروري" في جبهة "قردح" شمال مديرية #قعطبة شمال #الضالع .

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وفي سياق أخر علم من مصادر ميدانية وشهود عيان بمرور تعزيزات حوثية كبيرة فجر اليوم الأربعاء من نقيل الخشبة في طريقها إلى #قعطبة و #مريس لتعويض الخسارة الفادحة التي تكبدتها المليشيات خلال الساعات الماضية.

وخلفت المعارك شمال الضالع تكدس العشرات من الجثث لمقاتلي المليشيات على امتداد المواقع والجبهات شمالي الضالع، في أحدث شواهد للمحرقة التي يسوق إليها الحوثي المغرر بهم من الأطفال وطلاب المدارس والمجندين القبليين، فيما وقع العشرات في الأسر، خلال الساعات الماضية بينهم قيادي حوثي كبير على جبهة قردح التي باتت مُطهرة من المليشيات.

وأفادت مصادر ميدانية في المقاومة الجنوبية وقوع قيادي كبير في الأسر بجانب العشرات من العناصر الحوثية، مؤكده تأمين طريق مريس قعطبة عقب طرد وملاحقة الحوثيين من قردح والجميمة ونقيل الشيم.

وعززت القوات الجنوبية مواقعها في الجميمة جبل الأريل بعد احباط تسللات حوثية في معارك استمرت طوال الليلة الماضية.