شاهد الفتاة اليمنية التي تعمل في سلاح الجوء الأمريكي (صورة + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - حققت الفتاة اليمنية كابتن لطيفة القيسي نجاحا كبيرا في قيادة الطيران العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد نجاح الكابتن القيسي الحاصلة على الجنسية الامريكية ، في سلاح الجو الأمريكي، انتقلت إلى الطيران الامريكي المدني وحققت نجاح آخر .

وكانت إلى وقت قريب، الكابتن لطيفة القيسي، التي تنحدر من مديرية مريس بمحافظة الضالع تعمل كابتن طيار في سرب الصقر الأسود للجيش الأمريكي .

وتعد القيسي رابع إمرأة يمنية، حققن نجاحا مشهودا في قيادة الطائرات ، وأستطعن ان ينجحن في هذه المهنة المحفوفة بالمتعة والمخاطر في آن واحد.



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