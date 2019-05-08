شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مهاجمتها على قناة MBC في برنامج كوميدي ..شاهد توكل كرمان في اول رد لها...ماذا قالت ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت الناشطة توكل كرمان بحدة حلقة البرنامج الكوميدي هايبر لوب على قناة MBC والذي هاجمها



و في منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " قالت كرمان : "خصصت ام بي سي علي حلقة كوميدية اليوم ، أعود فأقول لها اذا نبحت الكلاب عليك فأعلم أنك أوجعتها وكانت قد عرضت قناة MBC السعودية حلقة ضمن برنامج كوميدي ساخر واظهرت توكل كرمان وهي تطالب بزيادة مخصصاتها لمهاجمة المملكة العربية السعودية .

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