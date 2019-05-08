شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة غريبة ومفاجئة .. ترامب يرسل تحياته للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان (شاهد ماذا قال) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التحية إلى الأمة الإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



ونقلت الخارجية الأمريكية، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تابعها واتس نيوز، عن الرئيس الأمريكي، قوله: " أرسل تحيّاتي الحارّة إلى كل المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".



تابع ترامب: "لدينا جميعًا طوال هذا الشهر فرصة للتفكير في النعم التي مُنحناها وعلينا العمل من أجل مزيد من المودة مع بعضنا البعض".



واضاف: "خلال هذا الشهر المبارك يمكننا أن نصل سوياً إلى مجتمع يعمّه التجانس والاحترام.".

