شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو: حرب لم تخطر على بال ومعارك غير مسبوقة "قصف وضرب يحيل ليل مريس إلى نهار" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر قناة على اليتيوب مشهد من المعارك الدائرة بمديرية مريس بمحافظة الضالع مشهد غير مسبوق لمعارك هي الأشرس وقصف مرعب أحال ليل مريس إلى نهار": Advertisements

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