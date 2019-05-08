شكرا لقرائتكم خبر عن اخر التطورات بجبهة " الضالع" ... استشهاد قائد عسكري رفيع واستعادة مواقع جديدة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش اليوم الثلاثاء انتصارات جديدة في محافظة الضالع (جنوبي اليمن) واستعادت مواقع من الحوثيين .

وفي التفاصيل ، استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة الضالع تبة وعل وتقدمت في مناطق حمر بعد تطهيرها بالكامل لقرية قردح وفرار عناصر المليشيات الإنقلابية في معاركة عنيفة استمرت لساعات متواصلة.

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ونقل مصادر عن ركن التوجيه المعنوي في اللواء الرابع إحتياط النقيب نصر الرزاقي قوله « إن اشتباكات ومواجهات عنيفة بمختلف أنواع الاسلحة دارت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي شمال قعطبة وسط تقدم مستمر واستعادة عدد من التباب والمواقع».

وأكد الرزاقي أن «وحدة الإقتحامات تمكنت من تحرير واستعادة تبة وعل المطلة على مناطق حمر وقردح وقعطبة، مشيراً إلى تدمير آلية للحوثيين في قرية الهديلة بحمر وقتل أكثر من 12 مسلحا حوثياً في تحرير التباب التي كان الحوثي قد تسلل إليها».

واعلن الرزاقي عن استشهاد القيادي الميداني النقيب إسماعيل باللغيث أحد ضابط اللواء الرابع إحتياط خلال المعارك».