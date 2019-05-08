شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور والاسماء قيادات جديدة في الشرعية تنشق عن الرئيس هادي وتصل صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين، صوره تجمعه من وسط العاصمة صنعاء، بمعية عدد من القيادات المنضمين لصفوف صنعاء، بعد انشقاقهم عن “التحالف”، وهم التالية أسماؤهم والصفات.

من اليمين:

1. عبده حسن السبعة أركان حرب الكتيبة الثالثة اللواء الخامس لــ حراس الجمهورية في الساحل الغربي.

2. احمد ناصر المجنحي قائد الشرطة العسكرية محور الجوف واليتمة.

3. معاذ طه الهتاري قائد السرية 3 من الكتيبة الثالثة اللواء الخامس.

4. سعد محمد النمري عمليات كتيبة الصقور هيلان مأرب.

وكان المسؤول الإعلامي لما يسمى “حراس الجمهورية”، نفى في وقت سابق، انشقاق قياديين عسكريين وانضمامهما لصنعاء، وهو ما اعتبره ناشطون، بعد صورة البخيتي مع المنشقين، تأكيد توسع دائرة الانشقاقات ونفي ما كان الطرف الآخر قد نفاه.

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وفي إعلان آخر، نشر البخيتي صوره تجمعه بـ”العائدين إلى حضن الوطن” حسب تعبيره، منهم الصحفي أحمد المكش.



البخيتي مع المكش

وأثناء استقبال البخيتي للمنشق عن “التحالف”، قائد الكتيبة الثانية اللواء الخامس حرس حدود، على ناصر هاجر، خاطب المنخرطين في صوف السعودية والإمارات، قائلا: “إذا كان من الصعب عليكم التواصل مع الرقم المخصص للعائدين إلى حضن الوطن، أو إذا كانت تواجهكم صعوبات في طريق العودة، فإن بإمكانكم التنسيق المباشر مع المجاهدين في خطوط التماس” حسب تعبيره، مضيفا ، موضحا أن بامكان العائدين إلى صنعاء، “العودة بكامل سلاحكم وعتادكم.”، مختتما حديثه للعائدين: “مرحبا بكم فوق العين والراس”.



محمد البخيتي بمعية علي ناصر هاجر قائد الكتيبة الثانية اللواء الخامس حرس حدود

واتسعت دائرة الانشقاقات عن السعودية والإمارات وانضمامها في صفوف صنعاء، تضمنت قيادات عسكرية وإعلامية ومقاتلين، الذين صرحوا شكرهم لمجلس سياسي صنعاء، الذي منحهم فرصة العودة تحت قرار العفو العام.