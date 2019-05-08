مطالبة دولية بالإفراج عن 3 آلاف مهاجر محتجزون في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

جددت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، مطالبتها لقوى العدوان ومرتزقتها بإطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر أغلبهم من إثيوبيا.

وقال “جول ميلمان” المتحدث باسم المنظمة في إفادة صحفية في جنيف، ما زال نحو ثلاثة آلاف مهاجر محتجزين في موقعين مؤقتين للاحتجاز بمحافظتي عدن وأبين اليمنيتين، وقال إن منهم 2500 محتجزون في استاد لكرة القدم في عدن.

وأضاف “ميلمان” أن الحراس أطلقوا النار على المهاجرين المحتجزين في استاد عدن الرياضي يوم 30 أبريل نيسان، وإن اثنين منهم أصيبوا بالرصاص مما تسبب في إصابة مراهق بالشلل على الأرجح، ولم يكن لديها المزيد من التفاصيل عن الواقعة يوم الثلاثاء.

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وشدد أن المنظمة ما زالت قلقة للغاية على الأشخاص المحتجزين في ظروف غير إنسانية في عدن وأبين، وأكد أن المنظمة تجري اتصالات في محاولة لإطلاق سراحهم.

وأكد أن 14 مهاجرا على الأقل توفوا بالإسهال الحاد المتفشي في لحج حيث تعالج المنظمة نحو 70 كانوا معتقلين، وتعتزم المنظمة إجلاء 237 إثيوبيا ونقلهم إلى أديس أبابا في إطار برنامجها للترحيل الطوعي.

وبدأ احتجاز هؤلاء المهاجرين قبل أسبوعين في مدينة عدن ومحافظة لحج القريبة منها، وهما تحت سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، والتي تسعى الى تجنيد اللاجئين للقتال في صفها.