شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات رسمية لمحافظ محافظة تابع للشرعية بالتواطؤ مع الحوثيين للإسقاطها ومطالبات بإقالته "اسم وتفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد المكتب التنفيذي لمحافظة البيضاء، اجتماعا استثنائيا، الاثنين، في مدينة عدن، للوقوف على التراجع الأخير للقوات الحكومية في جبهات المواجهة مع ميليشيا الحوثي، وسقوط مديرية ذي ناعم بيد الأخيرة.

وطالب المكتب التنفيذي، في بلاغ عقب الاجتماع الاستثنائي، اطلع عليه "يمن الغد"، الرئيس عبدربه منصور هادي، بإقالة محافظ وقائد محور البيضاء، ناصر الخضر السوداي، على خلفية فشله في إدارة المحافظة وكذا تواطؤه في سقوط مناطق هامة بيد ميليشيا الحوثي، خلال الأيام الأخيرة.

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وأكد بيان المكتب التنفيذي، ان المحافظ فشل فشلا ذريعا في التواصل مع الجهات المعنية لترقيم ودمج أفراد المقاومة الشعبية في الجيش، وكذا فشل في الجانب الاغاثي والإنساني في المناطق المحررة.

واتهم البيان، محافظ البيضاء بتعطيل مؤسسات الدولة، وتجاوز القانون والدستور، وعدم متابعة مكاتب التربية والتعليم في 11 مديرية يستلم معلموها مرتباتهم من الحكومة الشرعية، وترك المجال لميليشيا الحوثي لتقوم بإدارة قطاع التربية والتعليم.

واجمع المكتب التنفيذي خلال الاجتماع، على أن فشل المحافظ قد تسبب في إفشال جميع المكاتب التنفيذية، وانه أصبح العائق والمشكلة أمام أي تقدم في المحافظة ولم يعد لبقائه في المنصب أية فائدة تذكر.