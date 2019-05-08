شكرا لقرائتكم خبر عن ايران تعلن رسميا عن الدولة التي تزود الحوثي بالسلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اتهامات واشنطن والدول الحليفة لها لبلاده عسكريا ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن طريف قوله ، اليوم الثلاثاء، إن “أالحوثيين يقاتلون بأسلحة سلمتها السعودية إلى اليمن في عهد (الرئيس اليمني السابق) علي عبد الله صالح”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتهم إيران بدعم الحوثيين عسكريا “للتستر على حضورها في المنطقة وعلى الأعمال التي قامت بها وقد تعتبر جرائم حرب”.

واعتبر الوزير الإيراني أن “الحل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في اليمن هو خلق الظروف، التي تمكن جميع الأحزاب اليمنية من تشكيل حكومة وطنية وشاملة دون تدخل خارجي”.