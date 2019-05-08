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ايران تعلن رسميا عن الدولة التي تزود الحوثي بالسلاح

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عدن - ياسمين التهامي - فى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اتهامات واشنطن والدول الحليفة لها لبلاده عسكريا ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ونقلت وكالة  “سبوتنيك” الروسية، عن طريف قوله ، اليوم الثلاثاء، إن “أالحوثيين يقاتلون بأسلحة سلمتها إلى اليمن في عهد (الرئيس اليمني السابق) علي عبد الله صالح”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتهم إيران بدعم الحوثيين عسكريا “للتستر على حضورها في المنطقة وعلى الأعمال التي قامت بها وقد تعتبر جرائم حرب”.

واعتبر الوزير الإيراني أن “الحل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في اليمن هو خلق الظروف، التي تمكن جميع الأحزاب اليمنية من تشكيل حكومة وطنية وشاملة دون تدخل خارجي”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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