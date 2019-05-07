شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافه انهيار جديد للريال اليمني .. وعودة الدولار والسعودي إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى. Advertisements وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الثلاثاء الموافق7 مايو 2019م

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء526البيع | 531

الريال السعودي : شراء 139| 140

أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء527البيع | 532

الريال السعودي : شراء 140البيع | 141 تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.

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