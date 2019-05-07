شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تتلقى اكبر هزيمة في رمضان...والجيش يعلن اليوم عن انتصارات ضخمة في هذه الجبهة المشتعلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع الجيش اليمني اليوم الثلاثاء ان قوات الجيش والمقاومة الشعبية حققت انتصارات جديدة بعد ان تصدت للمليشيا الحوثية ، في آل حميقان بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) وكبدتها خسائر فادحة.

وفي التفاصيل ، خاضت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساعات الاولى من فجر اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران في مديرية الزاهر جنوبي غرب محافظة البيضاء.

واندلعت المواجهات عقب محاولة المليشيا الحوثية التقدم إلى ميمنة منطقة الحبج في آل حميقان بمديرية الزاهر.

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وتمكنت قوات الجيش من التصدي للمليشيا الحوثية واجبارها على التراجع بعد ان تكبدت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير اليات قتالية لها.

وردا على ذلك اقدمت المليشيا الحوثية على قصف قرى المواطنين في آل حميقان بشكل عشوائي دون وقوع أي خسائر.

وتعد الزاهر معقل رئيس للمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء ، وهي من اهم الجبهات بعد جبهة ذي ناعم.