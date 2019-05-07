شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوي مباغت وحصيلة ترعب الحوثيين والتحالف ينشر فيديوهات لعملياته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الثلاثاء غارات جوية مكثفة ومباغتة على تحركات وتعزيزات قتالية لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي البلاد.
واستهدفت الغارات الجوية تعزيزات لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي كتاف وباقم.
وطالت الغارات عدد من الأطقم والآليات تقل عناصر وأسلحة، كانت في طريقها إلى مواقع تمركز الميلشيا.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وآليات وأسلحة متنوعة.
الى ذلك نشر التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الثلاثاء فيديوهات تظهر عمليات مراقبة واستهداف دقيقة لعناصر من المليشيا الحوثية ومعداتهم في عدة جبهات.
وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن أعداد قتلى الميلشيات بلغت 307 خلال الأسبوع الماضي في مختلف الجبهات.
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