"مستجدات طارئة "الضالع على صفيح ساخن وتحولات غير مسبوقة في المعارك...استعادة وتحرير مناطق شاسعة وانتكاسة مرعبة للحوثي والقتلى والأسرى بالعشرات

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية لـ"يمن الغد" ‏سقوط أكثر من 50 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح واسر أكثر من عشرة اخرين في مواجهات عنيفة متواصلة مع القوات المشتركة والحزام الأمني في جبهتي ‎مريس وغرب ‎قعطبة شمال محافظة #‎الضالع . وقالت مصادر "يمن الغد": أن القوات المشتركة بإسناد الحزام الأمني والمقاومة بكافة تشكيلاتها تمكنت من استعادة مناطق شاسعة ومواقع كانت قد تسللت اليها مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية اهمها جبل الاريل وإجبار المليشيات على الفرار إلى قردح ولا زال الأبطال يمشطون بعض المناطق المجاورة حتى الان"، مؤكدة تراجع المليشيات في هذه الأثناء الى حمر القوز وسائلة حمر الساده بعد تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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