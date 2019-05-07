شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسحب البساط من الامارات في عدن وتتجه لكوريا – الاعلان عن عروض وتسهيلات مغرية وكبرى الشركات تكشف عن مشاريع قادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع مصانع الكهرباء والطاقة بشركة هونداي للهندسة الكورية تشونج يونج والوفد المرافق له الذي يزور مدينة عدن حاليا.

تناول اللقاء بحسب وكالة سبأ، الافاق الاستثمارية المتاحة، وتفعيل التبادل التجاري في مختلف المجالات، وامكانية اسهام الشركات الكورية في دعم وتطوير بعض القطاعات الخدمية ومشاريع الطاقة في اليمن، انطلاقا من العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واطلع رئيس الشركة الكورية، رئيس الوزراء، على انشطة الشركة والمجالات التي تعمل فيها، وخططها المستقبلية بما في ذلك امكانية مساهمتها في مجال إعادة الإعمار في اليمن، وتقديم الخبرات اللازمة في المجالات التنموية والخدمية.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين اليمن وكوريا الجنوبية، والدعم الكوري المستمر لليمن وشعبها في مختلف الظروف والاحوال وموقفها الثابت في دعم الشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن كل هذا الدعم سيظل محط اعتزاز وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى أن كوريا الجنوبية تعد شريكا تجاريا فاعلا لليمن، لافتا إلى أهمية تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات.

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وأكد رئيس الوزراء ، أن الحكومة ستعمل جاهدة على توفير كافة التسهيلات الممكنة للشركات الكورية وستقدم الدعم اللازم لها للاستفادة من الامكانات الاستثمارية المتاحة.. معربا عن تطلعه إلى تحقيق شراكة نوعية مع الشركات والمؤسسات الكورية والعمل وفقا والاولويات الأساسية والتركيز على إيجاد حلول عملية قابلة للتطوير تساعد على انتشال محطات الكهرباء والطاقة في عدن من وضعها الراهن وتحقيق تطور ملموس في أدائها العام على المدى القصير.

الجدير بالذكر ان هذا التحرك الحكومي يأتي بعد ان فشلت الامارات في دعم مشاريع الطاقة والكهرباء في عدن وتردي الخدمات في هذا القطاع، حيث كانت الامارات قد تعهدت بتقديم الدعم اللازم للكهرباء والطاقة في عدن ، غير ان ذلك لم يحدث.

بدوره ، أبدى رئيس شركة هونداي الكورية، أن الشركة ستعمل بكل ما لديها من خبرات في إعادة إعمار اليمن، كما ستعمل على تقديم كل ما يمكن لخدمة الشعب اليمني في كافة المجالات الخدمية والتنموية، لافتا الى استعداد بلاده للمشاركة في برنامج إعادة إعمار اليمن في كافة القطاعات.

وأعرب عن سعادته بزيارة العاصمة المؤقتة عدن ولقاء دولة رئيس الوزراء.

حضر اللقاء، وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد عبدالله العناني، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.