شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الجيش الوطني تتخذ قرارات عسكرية صارمة تتعلق بأهم محافظة محاددة للضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل اليوم الثلاثاء المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية " إن مواجهات عنيفة مستمرة حتى اللحظة في مناطق تمتد على شمال مديرية قعطبة شمال المحافظة".

وأضافت المصادر" أن قوات الجيش الوطني ومعها المقاومة الشعبية حققت تقدما كبيرا في المديرية، وسط انهيار كبير لصفوف الميلشيا الحوثية".

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وذكرت المصادر" أن المواجهات التي ما تزال مستمرة، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وأسر عشرات آخرين".

وبحسب المصادر" يتزامن مع المواجهات تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة".

إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن أتخاذ قيادة الجيش الوطني قرارا بإطلاق معركة الحسم والتحرير الكامل لمنطقة العود مديرية النادرة شمال محافظة الضالع.

وأوضحت المصادر" أن قوات الجيش الوطني عازمة على تحرير منطقة العود، والتوغل صوب مديريات إب وتحريرها من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية".