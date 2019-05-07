شكرا لقرائتكم خبر عن اول رد لمحمد الربع بعد صدور امر توقيف بحقه من قبل وزارة الدفاع بسبب مهاجمته لرئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت وزارة الدفاع اليمنية امر توقيف بحق الإعلامي الساخر محمد الربع بعد حلقته في برنامجه عاكس الخط على قناة يمن شباب والذي استهدف فيه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.



وصدر امر التوقيف من دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع والذي يتبعها الربع برتبة نقيب ، وقضى امر التوقيف إحالته للتحقيق .



وفي اول رد للربع كتبه على صفحته في فيس بوك ورصده موقع الشاهد نيوز قال: " وانا اقول لهم إن احلتموني للتحقيق فقد قرر غيركم من قبل إحالتي للدار الاخرة وتصفيتي من الوجود لأنتقاد سيدهم ".

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وأضاف: هل تعتقدون أني عندما ابدأ تسجيل اي حلقة لا أعرف ردة الفعل لها وما الذي سيلحقني من هجوم وشتائم وتشهير وقد أتعرض للضرر بعدها.

وأردف : أنا اعرف جيدا أنني اعيش في مجتمع يرى في التطبيل وطنيه والنقد خيانه وجريمة.

أعرف أن من يمتدحك اليوم قد يشتمك ويتهمك غداً أن لم تظل تجامله على طول الخط.

وأعرف أن الناس تريد سماع ماتحبه لا مايجب أن تعرفه.

وأكد انه مستعد للامتثال للتحقيق أو للمحاكمة، معتبرا القول بأنه ضمن تشكيلة الجيش الوطني برتبة نقيب وهو خارج الوطن أن رتبته صفه فخرية أكثر منها رسمية ، مضيفا أن إضافته بكشوفات التوجيه المعنوي عبر زميل له وتنازل براتبه لأحد النازحين في مارب.