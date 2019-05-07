شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال معركة ساخنة داخل حزب الاصلاح والسبب الرئيس هادي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثار ردود افعال واسعة برنامج عاكس خط بعد نقد الرئيس هادي وتقاعسه بين الناشطين في حزب الاصلاح فبين من رحب ووصف الحلقة بالخطوة القوية والشجاعة علق الناشط محمد الحاوري

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