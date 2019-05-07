شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصبوها جماعيًا.. عقوبة السجن تطارد 6 من رجال إطفاء حريق كاتدرائية نوتردام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواجه 6 من رجال إطفاء حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، عقوبة السجن بعد اتهامهم باغتصاب سائحة جماعيًا في العاصمة الفرنسية، وفق ما ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وبحسب الصحيفة، اتُّهم رجال الإطفاء باغتصاب سيدة إسكندنافية تبلغ من العمر 20 عامًا، في إحدى ثكناتهم على بعد 3 أميال من الكاتدرائية الشهيرة، لافتة إلى أن السيدة قد قابلت أحد رجال الإطفاء الـ 6 في حانة.

وقالت الضحية للشرطة، إنهما ”اتفقا على الذهاب للمنزل معًا لإقامة علاقة، لكنها هوجمت لاحقًا من قِبل زملائه وتعرضت لاغتصاب جماعي“، كما قال مصدر مقرب للشرطة، إنه ”عُثر على الضحية في حالة صدمة“.

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وعلى الرغم مما كشفته الضحية، إلا أن المشتبه بهم الـ 6 الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، أنكروا تلك الادعاءات.

وبناءً على ما كشفته التقارير، قال غابرييل بلس، المتحدث باسم وحدة Paris Fire Brigade العسكرية، إنه تم فصل كل المشتبه بهم من عملهم، وأضاف:“تتعارض الادعاءات مع قيم رجال إطفاء باريس الذين يجب أن يكونوا مثالًا يحتذى به“.

يذكر أنه بعد حدوث واقعة الحريق الضخم، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوة 500 رجل إطفاء من وحدة Paris Fire Brigade العسكرية إلى قصر الإليزيه، وأعلن تكريمهم بميداليات ذهبية بعدما أشاد بجهودهم.